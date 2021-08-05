В Ленобласти еще 255 человек заболели коронавирусом

В Ленобласти от коронавируса скончались еще 18 человек. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Ленобласти от коронавируса скончались еще 18 человек. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 244 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 5 августа, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 57 277 случаев ковида. При этом выздоровели 47 582 пациентов, в том числе 89 за последние сутки. Кроме того, стало известно о 18 летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 169.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1 911 случаев. Лидером стала Москва — 3 227 случая. На третьем месте Московская область — 1 287.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор рассказал о способах определить штамм ковида.