Незабываемому «Питеру» Татьяны Булановой исполнилось два года

Незабываемому &#171;Питеру&#187; Татьяны Булановой исполнилось два года
Певица Татьяна Буланова. Фото: www.instagram.com/buslya

Песня в исполнении Татьяны Булановой была написала ко дню Санкт-Петербурга, однако официально появилась только в августе 2019 года.

Известно, что музыку к композиции написал композитор Антон Яковлев, а слова песни – работа Алексея Арабова.

Советская и российская эстрадная певица Татьяна Буланова в своем сингле не забыла про все главные достопримечательности Северной столицы. Там и о Невском проспекте, и о Дворцовой площади, и о Казанском соборе.

Песня, приуроченная ко дню города, моментально набрала популярность и стала хитом. Хотя официальный релиз состоялся лишь в августе. Кроме того, песню «Питер» объявили новым неофициальным гимном города на Неве.

В социальных сетях туристы и петербуржцы снимают большое количество видео под композицию Татьяны Булановой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Татьяна Буланова пришла попрощаться с Артемом Анчуковым.

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