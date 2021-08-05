За четыре года в Кронштадте построят 10,5 км новых дорог и развязку

Всего в строительство инвестируют 8 млрд рублей. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Всего в строительство инвестируют 8 млрд рублей. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Кронштадте начинается масштабная модернизация транспортной инфраструктуры. К 2025 году обещают построить новые дороги, пешеходную набережную и развязку.

В первую очередь планируется строительство семи объектов улично-дорожной сети, шесть из которых оплатят за счет городского бюджета.

Будут построены новые дороги в 7 и 8 кварталах, а также новый участок Цитадельского шоссе от Цитадельской дороги до улицы Адмирала Грейга. Реконструкцию ждут участки Цитадельской дороги и Кронштадтского шоссе. По итогам работ Цитадельское шоссе станет трассой-дублером для выезда на КАД.

Город также оплатит строительство пешеходной набережной от улицы Адмирала Грейга до сквера «Инчхон». Всего будет построено 10,5 км новых дорог. А за счет федерального бюджета построят развязку КЗС и Кронштадтского шоссе.

Всего в строительство инвестируют 8 млрд рублей. Из них 4,9 млрд — бюджет города, 3,5 млн — средства инвестора АНО «Остров фортов», 3 млрд — бюджет РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Кремль выделил средства на реконструкцию фортов в Кронштадте.