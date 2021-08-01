Кремль выделил средства на реконструкцию фортов в Кронштадте

Кремль выделил средства на реконструкцию фортов в Кронштадте
Форт "Император Александр I". Фото: Мойка78 / Вероника Перминова

В ближайшее время в порядок приведут береговые форты «Александр I» и «Кроншлот».

Правительство России выделило средства на реконструкцию фортов в Кронштадте. Власти помогут привести в порядок береговые форты «Александр I» и «Кроншлот». Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу»,

— говорится в сообщении.

Деньги готовы делить на проведение первоочередных мероприятий по реконструкции с элементами реставрации и приспособлением к современному использованию нескольких объектов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин поручил главе Петербурга Беглову заняться улицами Кронштадта.

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