В мире коронавирус подхватили более 201 млн человек

На всей планете продолжают каждый день регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже более чем у 201 млн человек.

По данным SCMP на четверг, 5 августа, на всей планете новой коронавирусной инфекцией заразились 201 млн 172 тыс. 521 человек. Умерли от коронавируса за все время 4 млн 273 тыс. 852 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 36 млн 176 тыс. 471 человек, на втором месте Индия — 31 млн 812 тыс. 114, затем идет Бразилия 20 млн 026 тыс. 533.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 6 млн 379 тыс. 904 человек, умер 162 тыс. 509 пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинироваться от ковида можно через три месяца после возможного заболевания.