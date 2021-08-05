В ковид-стационарах Петербурга на лечении остаются 5,9 тысячи человек

Сегодня в больницы госпитализировано 285 пациентов с COVID-19 или подозрением на него. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Сегодня в больницы госпитализировано 285 пациентов с COVID-19 или подозрением на него. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В инфекционных стационарах Петербурга по-прежнему лечатся 5 903 пациента с коронавирусом и пневмониями.

Об этом говорится в статистике по коронавирусу, опубликованной Смольным 5 августа. Ковид-пациентов в городе принимает 21 стационар, в которых развернуто 8,3 тысячи коек. Половина из них свободны.

Сегодня в больницы госпитализировано 285 пациентов с COVID-19 или подозрением на него. При этом за сутки выздоровел и выписался 521 человек. 574 пациента находятся в реанимации и подключены к ИВЛ.

На домашнем лечении находятся 47,8 тысячи заболевших петербуржцев. Еще 1,4 тысячи сидят на карантине.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у «Приморской» открылся шатер для вакцинации. Привиться от COVID в шатре на «Приморской» можно без предварительной записи в порядке живой очереди. Однако при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.