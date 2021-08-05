Ученые нашли способ предсказывать смертельные осложнения COVID

Ученые нашли способ предсказывать смертельные осложнения COVID
Цитокиновый шторм - опасное состояние, которое часто приводит к смерти пациентов с COVID-19. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Группа ученых из Университета Альберты в Канаде обнаружила белок, который провоцирует серьезные осложнения при коронавирусной инфекции.

Специалисты пришли к выводу, что у инфицированных пациентов в крови повышена концентрация белка под названием галектин-9, который может провоцировать цитокиновый шторм.

Как сообщается в статье, опубликованной в журнале mBio, предполагают, что галектин-9 может служить биомаркером коронавируса, а также может провоцировать серьезные осложнения. В результате этих осложнений у пациентов и развивается постковидный синдром.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве раскрыли вызывающие тревогу по COVID регионы России.

пандемия коронавируса ученые


 

Новости партнеров
Песков высказался о нападении кавказцев на росгвардейцев в Крыму
Песков высказался о нападении кавказцев на росгвардейцев в Крыму
Подросток пошел ко дну Мойки: диагноз - клиническая смерть
Подросток пошел ко дну Мойки: диагноз - клиническая смерть
Муцениеце намекнула на желание вернуть Прилучного. Воссоединение звёзд «Закрытой школы» - дело времени?
Муцениеце намекнула на желание вернуть Прилучного. Воссоединение звёзд «Закрытой школы» - дело времени?
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иномарка вылетела с трассы в Ленинградской области
Ученые нашли способ предсказывать смертельные осложнения COVID
Мурашко призывает прививаться от коронавируса до сезона гриппа
В Минздраве раскрыли вызывающие тревогу по COVID регионы России
Пименов уходит с поста главы комитета по обращению с отходами Ленобласти
Вакцинацию от COVID прошли более 1,3 млн петербуржцев
В ковид-стационарах Петербурга на лечении остаются 5,9 тысячи человек
Британские ученые: эффективность вакцин от COVID начала падать