Ученые нашли способ предсказывать смертельные осложнения COVID

Цитокиновый шторм - опасное состояние, которое часто приводит к смерти пациентов с COVID-19. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Цитокиновый шторм - опасное состояние, которое часто приводит к смерти пациентов с COVID-19. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Группа ученых из Университета Альберты в Канаде обнаружила белок, который провоцирует серьезные осложнения при коронавирусной инфекции.

Специалисты пришли к выводу, что у инфицированных пациентов в крови повышена концентрация белка под названием галектин-9, который может провоцировать цитокиновый шторм.

Как сообщается в статье, опубликованной в журнале mBio, предполагают, что галектин-9 может служить биомаркером коронавируса, а также может провоцировать серьезные осложнения. В результате этих осложнений у пациентов и развивается постковидный синдром.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве раскрыли вызывающие тревогу по COVID регионы России.