«Прямо сейчас»: Путин вызвал к себе в кабинет министра транспорта России

Президент Российской Федерации Владимир Путин вызвал к себе министра транспорта Виталия Савельева для обсуждения ряда неотложных вопросов.
Во время видеозаседания кабмина, которое состоялось в четверг, 5 августа, министр транспорта попросил президента поддержать законопроект о переводе путевых листов в электронную форму. На это Путин пригласил Савельева в Кремль.
«Подъезжайте прямо сейчас ко мне. … Я в Кремле сейчас», — ответил Путин, его слова приводит РИА «Новости».
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