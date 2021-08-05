«Прямо сейчас»: Путин вызвал к себе в кабинет министра транспорта России

&#171;Прямо сейчас&#187;: Путин вызвал к себе в кабинет министра транспорта России
В четверг, 5 августа, в Кремле состоялось совещание главы государства с членами правительства. Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин вызвал к себе министра транспорта Виталия Савельева для обсуждения ряда неотложных вопросов.

Во время видеозаседания кабмина, которое состоялось в четверг, 5 августа, министр транспорта попросил президента поддержать законопроект о переводе путевых листов в электронную форму. На это Путин пригласил Савельева в Кремль.

«Подъезжайте прямо сейчас ко мне. … Я в Кремле сейчас», — ответил Путин, его слова приводит РИА «Новости».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин признал «всеобщую усталость» от темы борьбы с коронавирусом

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