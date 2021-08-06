Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 августа 2021 года № 37

Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 августа 2021 года № 37
Голосование в России пройдет в сентябре. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

1. О регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

2. Об исключении кандидата из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»

3. О заверении списка уполномоченных представителей региональных отделений политической партии «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по финансовым вопросам

4. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

5. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «Гражданская Платформа» по финансовым вопросам

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