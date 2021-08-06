Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 августа 2021 года № 37

Голосование в России пройдет в сентябре. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

1. О регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 2. Об исключении кандидата из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 3. О заверении списка уполномоченных представителей региональных отделений политической партии «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по финансовым вопросам 4. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 5. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «Гражданская Платформа» по финансовым вопросам

Анастасия Смирнова, Gazeta.SPb