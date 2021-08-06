На мужчину, избившего полицейских в Зеленогорске, завели дело

В Курортном районе следователи открыли уголовное дело в отношении жителя Ленобласти, избившего двух полицейских в Зеленогорске.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, мужчине вменяют статью о применении насилия в отношении представителя власти. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Инцидент произошел 1 августа у дома 25 по проспекту Ленина в Зеленогорске. 48-летнего мужчину пытались задержать за мелкое хулиганство, когда он начал оказывать сопротивление. Сотрудницу полиции он ударил рукой по лицу, а полицейскому-водителю нанес удар по голени.

Оба правоохранителя обратились в больницу с ушибами, серьезных травм они не получили. Накануне следователи завели уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге полицейский применил оружие, чтобы остановить погоню.