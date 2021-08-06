Рост больных и выплаты медикам: COVID-19 в Северной столице 6 августа

В Петербурге уже третий день подряд не перестает расти число госпитализаций коронавирусных больных. Эпидемиологическая обстановка в городе непростая, а темпы вакцинации оставляют желать лучшего.

Стало известно, что накануне, 5 августа, в коронавирусные госпитали поступило 285 человек, днем ранее – 245, а 3 августа – 186.

Эти цифры пока отличаются от тех, которые были зафиксированы во время пика третьей волны. Тогда число госпитализированных в сутки могло достигать и тысячи человек.

Вакцинация от коронавируса продолжается, хотя ее темпы оставляют желать лучшего. С начала массовой вакцинации привились 1 349 005 человек. При этом два компонента препарата от COVID-19 получили 1 055 154 петербуржца. Накануне Смольный сообщил о том, что за последние сутки цикл вакцинации завершили 22 768 горожан, а первую прививку сделали более шести тысяч человек.

Непросто в такой обстановке приходится петербургским медикам. Социальные выплаты врачам за работу с COVID-пациентами продлили до 30 сентября. Речь идет о сотрудниках, которые оказывали медицинскую помощь или участвовали в оказании помощи или обеспечивали ее оказание в диагностике и лечении коронавируса.

Деньги на выплаты выделят из резервного фонда бюджета Петербурга. Отметим, что в июле более 31 тыс. врачей из Северной столицы получили выплаты на 2,2 млн рублей.

По последним данным, с начала пандемии в Петербурге коронавирусом успели заболеть 538 278 человек. За сутки, к 5 августа, статистика приросла 1911 случаями заболевания.