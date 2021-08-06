Минздрав: ситуация с коронавирусом в России стабилизируется

Минздрав: ситуация с коронавирусом в России стабилизируется
Общее количество заболевших за эти сутки более 900 тысяч человек. Фото: kremlin.ru

Ситуация с распространением ковида в России стабилизируется, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Так, сегодня ситуация стабилизируется, и прирост числа пациентов, в целом замедлился за счет снижения в Москве, Московской области и Северной столице. Однако в других регионах ситуация остается напряженной и рост есть, отметил Мурашко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Общее количество заболевших за минувшие сутки более 900 тысяч человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прививка от ковида студентов в России не обязательна, но учащимся лучше привиться к началу учебного года, говорит глава Роспотребнадзора Анна Попова. Чтобы не было рисков в начале учебного года, лучший вариант — чтобы население было вакцинировано. И студенты как активная часть России, имеющая большое число контактов, также были защищены.

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