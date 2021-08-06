Попова заявила, что вакцинация от коронавируса студентов необязательна

Прививка от ковида студентов в России не обязательна, но учащимся лучше привиться к началу учебного года, говорит глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Чтобы не было рисков в начале учебного года, лучший вариант — чтобы население было вакцинировано, отмечает она. И студенты как активная часть России, имеющая большое число контактов, также были защищены, уверена Попова. Об этом сообщает «Россия 1».

Обязательной прививки от ковида для студентов у нас на сегодня нет. Но, конечно, это самый хороший вариант для того, чтобы россияне перестали болеть этим вирусом с самыми непредсказуемыми последствиями и осложнениями, считает Попова.

В России идет активная кампания по вакцинации студентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что студентов Первого меда могут отчислить за отказ от вакцинации. Также невакцинированных студентов не допустят к учебной практике, так как работать в больницах без прививки нельзя.