В Ленобласти у дороги нашли бесхозный гроб

В Ленобласти у дороги нашли бесхозный гроб
Кто-то связал это явление с криминалом, кто-то опустился до черного юмора. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "Вконтакте" .

Необычная находка объявилась в Ленобласти.

На трассе М-11 в тупике технического разворота на 640 км нашли случайно гроб.

«Хорошо, что без трупа», — пишут петербуржцы.

Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте».

Под постом тут же начали гадать о появлении гроба. Кто-то связал это явление с криминалом, кто-то опустился до черного юмора.

За ночь пост с находкой собрал 93 тысячи просмотров, 178 лайков, 113 комментариев и 249 репостов.

«Для других целей он был видно, а не для трупа, вот и скинули», — предположили в соцсети.

«Надо брать. Они ща дорого стоят», — отметил один из пользователей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволжском лесу грибники нашли череп человека. В полицию по Всеволожскому району Ленобласти поступило сообщение от 35-летнего петербуржца о страшной находке в лесу.

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