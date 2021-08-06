Во Всеволжском лесу грибники нашли череп человека

Также в 50-70 метрах от черепа лежала куртка. Фото: pixabay.com

Также в 50-70 метрах от черепа лежала куртка. Фото: pixabay.com

В полицию по Всеволожскому району Ленобласти поступило сообщение от 35-летнего петербуржца о страшной находке в лесу.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, утром он со своим другом отправился в лес за грибами в сторону озера Каменка. Они зашли вглубь леса и обнаружили лежащий на земле череп человека без нижней части челюсти. Он находился в 100-150 метрах от дороги. Также в 50-70 метрах от черепа лежала куртка.

Череп находился между городским поселением Рахья и деревней Ириновка на 27 километре дороги Жизни.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в Адмиралтейском районе города благоустройство двора закончилось интересной находкой. Активисты наводили порядок во дворе дома на улице Марата, 46. Тогда же и был найден крупный цельный участок дореволюционного мощения, который замечательно сохранился под многочисленными слоями асфальта.