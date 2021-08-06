В Британии нашли план по борьбе с коронавирусом 16-летней давности

В Великобритании нашли утерянный в 2005 году план по борьбе с пандемией вируса.
План реагирования на распространение такого рода инфекции был разработана еще 16 лет назад. Тогда власти страны опасались ковида и вызываемого им осложнений. Об этом сообщает The Independent.
Газета обращает внимание на то, что в стратегии содержались советы по введению режима самоизоляции, ограничению передвижения людей, а также говорилось о важности тестирования, увеличения запасов масок. Был готов план на случай всемирного характера распространения вируса.
Тогда документ был утерян. В 2020 году врачам и ученым пришлось с нуля создавать план действий во время распространения ковида.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что профессор акушерства в Нидерландах Китти Блуменкамп заявила, что индийский штамм ковида более опасен для беременных, чем другие.