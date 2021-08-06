В Британии нашли план по борьбе с коронавирусом 16-летней давности

В Великобритании нашли утерянный в 2005 году план по борьбе с пандемией вируса.

План реагирования на распространение такого рода инфекции был разработана еще 16 лет назад. Тогда власти страны опасались ковида и вызываемого им осложнений. Об этом сообщает The Independent.