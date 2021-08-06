Профессор рассказала об опасности штамма «дельта» для беременных

Врач отметила, что это может привести к ранним родам. Фото: pixabay.com

Врач отметила, что это может привести к ранним родам. Фото: pixabay.com

Профессор акушерства в Нидерландах Китти Блуменкамп заявила, что индийский штамм ковида более опасен для беременных, чем другие. Сейчас в Нидерландах с распространением этим штаммом больше беременных женщин стало попадать в больницу.

Эти женщины не вакцинированы и не имеют каких-либо заболеваний. Однако, они все равно тяжело заболевают ковидом, обратила внимание Блуменкап. Об этом сообщает Algemeen Dagblad.

Врач отметила, что это может привести к ранним родам, которые могут начаться, когда беременная находится на ИВЛ.

Профессор уверена, что после заражения ковидом состояние женщин, чья беременность до этого протекла без осложнений, заметно ухудшается. Медикам зачастую приходится самим подключать их к ИВЛ.

Врач отметила, что беременные сами должны решать прививаться им или нет, но они должны хорошо знать о последствиях отказа от вакцинирования.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жена премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Джонсон объявила о том, что она беременна вторым ребенком.