Автомобилист отправил в больницу двух детей во Всеволожске

Автомобилист отправил в больницу двух детей во Всеволожске
С места происшествия госпитализировали двух детей. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Всеволожская городская прокуратура заинтересовалась ДТП с участием несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дорожный инцидент произошел в четверг, 5 августа, в 22:20 в поселке Янино на автодороге Петербург-Колтуши. 52-летний водитель за рулем «Вольво f12» наехал на детей 2013 и 2019 года рождения, которые подбежали к авто вне зоны пешеходного перехода. В результате несовершеннолетних госпитализировали с множественными травмами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Состояние несовершеннолетних, ход и результаты расследования дела поставлены на контроль городской прокуратуры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о еще одном ДТП во Всеволожске с участием несовершеннолетней. Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга.

Всеволожск дтп прокуратура


 

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