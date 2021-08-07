На «Лахта Центре» появились разноцветные олимпийские кольца

Новая подсветка «Лахта Центра» привлекла внимание жителей Приморского района. На небоскребе жители Петербурга заметили разноцветные кольца и факел.

Фото и видео появились в интернете. Оказалось, что «Лахта Центр» действительно поменял подсветку в честь Олимпийских игр и побед спортсменов из России. Об этом сообщила группа «Соседи СПЧ. Приморский район» «Вконтакте».

Олимпийские игры в Токио завершаться завтра, в воскресенье, 8 августа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 6 августа, женская сборная России по гандболу обыграла сборную Норвегии и вышла в финал Олимпиады в Токио. Результат встречи — 27:26 в пользу россиянок. Об этом сообщает «Интерфакс». За первом место спортсменки из России будут бороться со сборной Франции. Норвегия же сыграет со Швецией. Обе матча пройдут 8 августа.