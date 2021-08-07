Шеф-повар предупредил об опасной ошибке при варке раков

Популярным морским блюдом можно запросто отравиться, если кое-что не учесть, заявил шеф-повар Антон Калер.

Надо знать, что есть можно лишь раков, которые умерли во время варки. Если приготовить и съесть умершего до готовки рака, то можно легко отравиться. Об этом сообщает Sputnik.

Варить их нужно во вкусном бульоне. Нужно добавить укроп, лавровый лист и перец, отметил специалист. Также следует помнить, что раки требуют много соли — столовую ложку на литр воды. Варить нужно не больше пяти минут.

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