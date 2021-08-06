Россиянам дали советы по выбору самой вкусной дыни

Аромат может помочь понять, не переспела ли дыня. Фото: pixabay

Аромат может помочь понять, не переспела ли дыня. Фото: pixabay

В Роскачестве жителям России дали советы, как выбрать вкусную дыню. В ведомстве также рассказали, как правильно есть и хранить этот фрукт.

Эксперты отметили, что спелая дыня отличается ароматом. Однако, не стоит забывать, что есть такие сорта фрукта, которые почти не пахнут. Аромат может помочь понять, не переспела ли она. Специалисты пояснили, что перезрелая дыня пахнет вином. Об этом сообщает РИА «Новости».

Для спелого плода характерна упругая корочка: она должна проминаться при нажиме на нее пальцами.

В фрукте содержится достаточно много глюкозы, поэтому ее лучше употреблять в первой половине дня. Оптимальная порция — 250 граммов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи рассказали, сколько можно есть арбуза детям и взрослым. Педиатр Марина Лерман рассказала, какова суточная норма употребления арбуза для детей и взрослых.