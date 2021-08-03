Врачи рассказали, сколько можно есть арбуза детям и взрослым

Есть суточная норма, которую лучше не превышать.

Педиатр Марина Лерман рассказала, какова суточная норма употребления арбуза для детей и взрослых. Об этом пишет РИА Новости.

Малышам в возрасте до трех лет можно есть не более ста грамм мякоти, а вот детям постарше, до шести, разовую порцию допустимо увеличить до 150 грамм. Детям до двух лет арбуз лучше не давать, так как может появиться пищевая аллергия.

Что касается взрослых, то порция может быть еще больше, но килограмм будет явно перебором. Дело в том, что организм не может усвоить 60 грамм чистых углеводов – арбуз в таком случае станет причиной ожирения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге закрыли 40 нелегальных точек, где продавали дыни и арбузы. Власти продолжают бороться с незаконной торговлей.