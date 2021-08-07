В Петербурге резко выросла суточная смертность от COVID-19

В Петербурге резко выросла суточная смертность от COVID-19
В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

Сегодня, 6 августа, оперштаб по борьбе с ковид-19 сообщил, что за последние сутки от коронавируса в Петербурге умерли 53 человека.

При этом число смертельных исходов от COVID-19 снижалось в течение последней недели. По данным оперштаба, накануне было зафиксировано 44 смерти.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 19 623 жителей Петербурга. Общее количество зараженных в городе на Неве достигло 542 091, включая 1904 за последние сутки. Выздоровевших насчитывается 516 117, в том числе 2026 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре назвали наиболее подверженную длинному COVID группу. Так, этот синдром чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Эпидемиолог обратила внимание на то, что существуют и другие факторы риска.

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