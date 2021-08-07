В поезде Мурманск-Адлер массово отравились 20 детей

В поезде Мурманск-Адлер массово отравились 20 детей
По последним данным, всего в составе организованных групп в поезде ехали порядка 250 детей. Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

У 20 детей, ехавших на поезде из Мурманская в Адлер, заподозрили кишечную инфекцию. Юных пассажиров госпитализировали в больцы Краснодарского края.

Как сообщает пресс-служба Северо-Кавказской ЖД, 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию доставили в больницы Белореченска и Апшеронска. Они ехали на поезде № 225 Мурманск — Адлер в составе двух организованных групп. При этом другие 15 детей, которые жаловались на плохое самочувствие, продолжили маршрут после обследования у врачей.

По последним данным, всего в составе организованных групп в поезде ехали порядка 250 детей. Причина отравления пока неизвестна, проводится проверка.

Как сообщает ТАСС, состояние госпитализированных в больницу оценивается как средней тяжести.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге возбудили уголовное дело после отравления в детском саду.

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