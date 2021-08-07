В Ленобласти ядовитая змея отправила школьника в реанимацию

В Ленобласти ядовитая змея отправила школьника в реанимацию
Змея укусила ребенка на прогулке. Фото: unsplash

В Волховском районе Ленобласти госпитализировали 14-летнего подростка, на которого напала ядовитая змея. Мальчика пришлось поместить в реанимацию.

Все произошло вечером 6 августа на Петрозаводской улице в селе Колчаново. Как сообщает 47news со ссылкой на местную администрацию, экстренные службы получили информацию о произошедшем около 18:30.

Предварительно, ядовитая змея укусила школьника, когда тот гулял на улице. Ему вызвали скорую помощь, мальчика доставили с отравлением ядом в районную больницу. Он находится в реанимации в состоянии средней тяжести.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в поезде Мурманск-Адлер массово отравились 20 детей. По последним данным, всего в составе организованных групп в поезде ехали порядка 250 детей. Причина отравления пока неизвестна, проводится проверка.

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