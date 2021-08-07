Отец и сын-подросток разбились в ДТП на трассе М-11

На платной трассе М-11, соединяющей Москву и Петербург, произошло ДТП с двумя смертельными исходами. Одним из погибших является подросток.

Авария с трагичными последствиями произошла рано утром 7 августа. Водитель иномарки «Мерседес-Бенц» потерял управление на мокрой дороге и на полной скорости влетел в припаркованный на автостоянке грузовик «Рено» с прицепом.

По информации местного агентства ТИА, водитель и его 12-летний сын погибли. Мужчина скончался сразу, а мальчик — по дороге в больницу. В «Мерседесе» находились еще двое пассажиров: мужчина и восьмилетний ребенок. Их доставили в больницу в Вышнем Волочке.

Полицейские проводят проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП с грузовиком под Тихвином один погиб, четверо пострадали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.