В поезде до Адлера массово отправились дети: возбуждено уголовное дело

В поезде до Адлера массово отправились дети: возбуждено уголовное дело
Некоторые дети находятся сейчас в больнице. Фото: Baltphoto

20 человек были госпитализировали, еще 15 смогли продолжить путь.

Сегодня, 7 августа, стало известного о возбуждении уголовного дела после массового отравления детей, которые ехали из Мурманска в Адлер. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Известно, что 20 человек пришлось госпитализировались, еще 15 также жаловались на плохое самочувствие, но они смогли продолжить путь. Пострадавшие дети находятся в больницах Белореченска и Апшеронска.

Сотрудники СК РФ уже изъяли пробы еды и воды, а также опросили очевидцев. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ресторан в отеле на Шаумяна, где отравились дети, закрыли на два месяца.

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