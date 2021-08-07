Вирусолог объяснил случай заражения 1,5 тысяч человек от одного россиянина

Вирусолог объяснил случай заражения 1,5 тысяч человек от одного россиянина
Непонятно, по какой причине так произошло, но есть несколько предположений. Фото: pixabay.com

Такое могло случиться сразу по нескольким причинам.

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, как так вышло, что один человек в России смог заразить коронавирусом 1,5 тысячи человек. На это могло повлиять сразу несколько факторов. Об этом сообщает телеканал «360».

Во-первых, считает врач, у суперраспространителя может быть особенная иммунная система. В его организме благоприятные условия для быстрой репликации вирусных частиц и большого выброса их во внешнюю среду.

Во-вторых, на количество зараженных могли повлиять образ жизни распространителя и его профессиональная деятельность. Вполне возможно, что он слишком часто посещает массовые мероприятия и контактирует с огромным количеством людей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач рассказал о скрытой угрозе индийского штамма коронавируса.

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