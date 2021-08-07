Вирусолог объяснил случай заражения 1,5 тысяч человек от одного россиянина

Непонятно, по какой причине так произошло, но есть несколько предположений. Фото: pixabay.com

Непонятно, по какой причине так произошло, но есть несколько предположений. Фото: pixabay.com

Такое могло случиться сразу по нескольким причинам.

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, как так вышло, что один человек в России смог заразить коронавирусом 1,5 тысячи человек. На это могло повлиять сразу несколько факторов. Об этом сообщает телеканал «360».

Во-первых, считает врач, у суперраспространителя может быть особенная иммунная система. В его организме благоприятные условия для быстрой репликации вирусных частиц и большого выброса их во внешнюю среду.

Во-вторых, на количество зараженных могли повлиять образ жизни распространителя и его профессиональная деятельность. Вполне возможно, что он слишком часто посещает массовые мероприятия и контактирует с огромным количеством людей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач рассказал о скрытой угрозе индийского штамма коронавируса.