Летучая мышь летела две тысячи километров, чтоб ее убил кот в России

Летучая мышь летела две тысячи километров, чтоб ее убил кот в России
Летучая мышь умерла от лап кота из России. Фото: pixabay.com

Летучая мышь прилетела в Псковскую область из Лондона.

Сегодня, 7 августа, стало известно о смерти летучей мыши, которая прилетела в Россию из Великобритании. Она проделала путь в две тысячи километров, чтобы погибнуть от лап кота в Псковской области. Об этом сообщил телеканал BBC News.

Известно, что на крыле летучей мыши была метка Лондонского зоопарка, которую поставили еще пять лет назад. Таким образом удалось понять, откуда она оказалась в России. Оказывается, летучая мышь побила рекорд по длительности путешествия – как минимум среди своих сородичей из Британии.

Летучей мыши пытались оказать помощь, но она все равно скончалась после нападения кота.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка закрыла кошку на пять дней на балконе в жару.

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