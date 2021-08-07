С поезда Мурманск-Адлер госпитализировали уже 56 детей

До этого число детей, нуждающихся в госпитализации, было почти в три раза меньше.

С поезда Мурманск-Адлер госпитализировали на данный момент 56 детей, отравившихся во время путешествия. Таким образом, количество пострадавших выросло почти в три раза. Об этом 7 августа пишет ТАСС, ссылаясь на собственные источники в экстренных службах Краснодара.

Известно, что пострадавшие находятся в трех больницах Апшеронского, Туапсинского и Белореченского районов. У всех детей состояние либо легкой, либо средней тяжести.

Напоминаем, что до этого сообщалось о 20 госпитализированных детях. Все они ехали в лагеря и дома отдыха Краснодара.

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