Пожарные спасли человека и эвакуировали еще 9 из горящего дома в Сясьстрое

В Волховском районе Ленобласти произошел пожар в многоквартирном доме. Спасатели проводили эвакуацию.

Возгорание случилось поздним вечером субботы, 7 августа, на улице Центр в городе Сясьстрой. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 23:45. К месту ЧП спасатели оперативно выехали на трех спецмашинах.

Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по области, горел мусор на лестничной клетке на площади 4 квадратных метра.

Прибывшие на место пожарные спасли одного человека и эвакуировали еще девять. Пожар был ликвидирован в 00:20. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в деревне Старая эвакуировали жильцов дома из-за пожара.