Пожарные спасли человека и эвакуировали еще 9 из горящего дома в Сясьстрое

Пожарные спасли человека и эвакуировали еще 9 из горящего дома в Сясьстрое
Спасатели оперативно потушили пламя. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Волховском районе Ленобласти произошел пожар в многоквартирном доме. Спасатели проводили эвакуацию.

Возгорание случилось поздним вечером субботы, 7 августа, на улице Центр в городе Сясьстрой. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 23:45. К месту ЧП спасатели оперативно выехали на трех спецмашинах.

Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по области, горел мусор на лестничной клетке на площади 4 квадратных метра.

Прибывшие на место пожарные спасли одного человека и эвакуировали еще девять. Пожар был ликвидирован в 00:20. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в деревне Старая эвакуировали жильцов дома из-за пожара.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар эвакуация


 

Новости партнеров
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
"На море ехать не надо, море само уже здесь": насытившиеся эстетикой ливня петербуржцы делятся снимками затопленных улиц
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В мире коронавирусом заразились почти 203 млн человек
В Петербурге за первую неделю августа перевыполнена месячная норма осадков
В воскресенье Петербург отдыхает от ливней и прохлады: потеплеет до +24
Пожарные спасли человека и эвакуировали еще 9 из горящего дома в Сясьстрое
Полицейские с погоней задержали пьяного таксиста на Северном проспекте
В Китае наказали 15 чиновников, допустивших новую вспышку COVID
Очевидцы: автомобиль Росгвардии протаранил каршеринг и минивэн на Ветеранов
Сотрудника аварийной службы ударило током на улице Есенина