Реабилитацию после COVID прошли более 18 тысяч петербуржцев

Реабилитацию после COVID прошли более 18 тысяч петербуржцев
На второе полугодие было закуплено 214 путевок для пациентов, перенёсших пневмонии. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Петербурге после перенесенного коронавируса прошли реабилитацию более 18 тыс. пациентов: 5 тыс. — стационарно и 13 тыс. — амбулаторно.

В настоящее время взрослые могут пройти реабилитацию после COVID-19 в Городской больнице № 40 Курортного района и Госпитале для ветеранов войн, а несовершеннолетние — в Детском городском многопрофильном клиническом специализированном центре высоких медицинских технологий и Больнице имени Раухфуса.

С сентября 2020 года пациенты, которые имеют ряд медицинских показаний, отправляются на долечивание в санатории.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге резко выросла суточная смертность от COVID-19. За последние сутки от коронавируса в Петербурге умерли 53 человека.

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