Китайский блогер восхитился продуктами из российских супермаркетов

Увезти с собой он предлагает икру, шоколад и водку. Фото: pixabay.com

Увезти с собой он предлагает икру, шоколад и водку. Фото: pixabay.com

Пользователю китайской соцсети WeChat понравились продукты, которые можно купить на прилавках российских супермаркетов. Он составил целый список того, что обязательно надо попробовать, а что взять с собой домой.

Автор материала отметил, что можно многое узнать о привычной еде местных жителей, их жизни, а также приобрести необычные товары, которых нет в Китае. Об этом сообщает РИА Новости.

Большего всего ему понравились белый и черный хлеб. Также автор отметил свежую молочную продукцию. Ему понравилась качественная колбаса. Увезти с собой он предлагает икру, шоколад и водку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков рассказал о причинах дефицита красной икры. Он заверил, что проблему решат к осени 2021 года, так что переживать россиянам не стоит. Цена снизится в тот момент, когда увеличится предложение.