ЦИК России провела совещание по организации видеонаблюдения на выборах

5 августа 2021 года в ЦИК России состоялось совещание на тему «Организация видеонаблюдения и работа центров наблюдения на выборах в единый день голосования 19 сентября 2021 года» с участием представителей политических партий, Общественной палаты Российской Федерации и Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. В режиме видео-конференц-связи в совещании участвовали представители избирательных комиссий субъектов Российской Федерацией, региональных общественных палат и уполномоченных по правам человека в регионах.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова отметила: «Наша задача − сделать так, чтобы 17, 18 и 19 сентября (три дня и три ночи, в течение которых будет осуществляться видеонаблюдение) у всех участников избирательного процесса была возможность полностью контролировать происходящее».

Глава Комиссии сообщила, что объектов с видеонаблюдением и онлайн-трансляцией на служебный портал будет более 50 тысяч, объектов с видеонаблюдением без онлайн-трансляции, но с сохранением записей – более 5,6 тысячи. Объектов, оборудованных устройствами видеофиксации с дальнейшим сохранением записей – более 36,2 тысячи. Таким образом, на участках с видеонаблюдением смогут проголосовать 98 % избирателей.

«Видеонаблюдение в таких масштабах, как в России, не применяет ни одна страна. Но мы понимаем, что должны преодолевать недоверие участников избирательного процесса, критиков и поэтому предложили схему, которая отвечает всем современным требованиям», – подчеркнула Элла Памфилова.

Заместитель главы ЦИК Николай Булаев сообщил, что доступ к видеотрансляции будут иметь ЦИК России, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные и участковые избирательные комиссии, центры наблюдения, политические партии и кандидаты: «Всего будет 86 центров наблюдения: 85 − в регионах плюс один в Общественной палате Российской Федерации. У политических партий, участвующих в выборах, будут свои аккаунты для входа на служебный портал, которые позволят наблюдать за 1260 УИК одновременно. Каждой партии выделят не менее пяти аккаунтов. Также аккаунты будут предоставлены региональным отделениям политических партий, участвующих в выборах в Государственную Думу».

Кроме того, в избирательных комиссиях, центрах наблюдения и для политических партий предусмотрена возможность перемотки записи в режиме реального времени.

Заместитель Председателя Центризбиркома подчеркнул, что группы по взаимодействию со всеми партиями и их региональными отделениями будут принимать решения по жалобам немедленно: «Мы предлагаем массовую региональную экспертизу для принятия решений по жалобам в режиме онлайн. Наша задача, чтобы легитимность результата, который был получен, не подвергалась сомнению».

Член Общественной палаты Российской Федерации Максим Григорьев обратил внимание на то, что центры видеонаблюдения – это часть общественных штабов: «Именно благодаря этому гражданское общество имеет дополнительную очень серьезную возможность контроля за выборами. С нашей помощью эту возможность получают практически все желающие, и, естественно, именно общественность определяет порядок функционирования центров видеонаблюдения».

Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов отметил, что политические партии смогут получить доступ к служебному порталу видеонаблюдения через личный кабинет партии на портале «Госуслуги».

«Запись будет вестись со звуком, на каждой камере есть метка времени и указание того, с какого участка ведется трансляция, − сообщил Олег Качанов. − 16 сентября пройдет комплексное функциональное тестирование. Партии получат возможность самостоятельно протестировать систему и начать формировать собственную инфраструктуру наблюдения. Для каждой партии и Центра наблюдения будет откомандирован специалист, который будет помогать с техническими вопросами».

Директор офиса специальных проектов Государственного сегмента ПАО «Ростелеком» Кирилл Шишкин сообщил, что начата работа по оснащению объектов видеонаблюдением.

«Для наблюдателей разработан обучающий курс. С политическими партиями будут работать консультанты и технические специалисты для монтажа необходимых элементов инфраструктуры», − сказал представитель «Ростелекома».