Игорь Борисов принял участие в работе Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета

6 августа 2021 года член ЦИК России Игорь Борисов принял участие в совещании Временной комиссией Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации под председательством сенатора Российской Федерации Андрея Климова.

На мероприятии обсуждались вопросы международного наблюдения на предстоящих парламентских выборах в сентябре 2021 года.

Игорь Борисов проинформировал участников о завершении этапа регистрации кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва: «Процесс проходит гласно, открыто, при активном участии политических партий, общественности и правозащитников».

Член ЦИК России подчеркнул, что Центризбирком открыт для всех международных, иностранных наблюдателей и приглашает их к наблюдению на выборах.

«Наблюдение должно осуществляться в рамках национального закона и в соответствии с текущей ситуацией, в данном случае с учетом эпидемии ковид-19 », − отметил Игорь Борисов.