Анонс заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии 9 августа 2021 года

9 августа 2021 года в 15 ч. 00 мин. состоится заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии по адресу: Вознесенский пр., д. 3-5 (зал заседаний).

В проект повестки дня заседания включен вопрос:

— О жалобе Вороновича Д.И. на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2

— О жалобе Ашихминой Анны Сергеевны на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1

— О жалобе Батретдиновой Ирины Валерьевны на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 4

— О жалобе Бурухиной Елены Николаевны на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 3

— О жалобе Воронцова Николая Викторовича на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1

— О жалобе Галимовой Карины Ирековны на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 3

— О жалобе Демина Станислава Михайловича на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 3

— О жалобе Ермакова Дениса Анатольевича на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1

— О жалобе Забирова Рамиля Шавкатовича на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2

— О жалобе Княжского Александра Юрьевича на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2

— О жалобе Медина Падрон Алексиса Эддиевича на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1

— О жалобе Мельницкого Ивана Петровича на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 3

— О жалобе Орловой Ульяны Юрьевны на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 3

— О жалобе Павлова Максима Евгеньевича на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 4

— О жалобе Пермякова Николая Викторовича на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1

— О жалобе Петрова Станислава Константиновича на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2

— О жалобе Скоробогатого Валентина Анатольевича на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 3

— О жалобе Третьяковой Елены Алексеевны на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 3

— О жалобе Умниковой Василисы Дмитриевны на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 4

— О жалобе Цветкова Александра Николаевича на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 4

— О жалобе Чеснокова Дмитрия Андреевича на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 4

— О жалобе Широковой Натальи Сергеевны на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2

— О жалобе Злобина Ивана Юрьевича на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2

— О жалобе Рогачёвой Анастасии Петровны на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 4

В повестку дня заседания могут быть внесены изменения.

В целях проведения дополнительных профилактических мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и в соответствии с рекомендациями уполномоченных органов по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации заседания и мероприятия Санкт-Петербургской избирательной комиссии с участием представителей СМИ проводятся в дистанционном режиме. Онлайн-трансляция заседания будет организована на странице ВКонтакте https://vk.com/stpbik