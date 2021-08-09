В Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция по выдвижению и регистрации кандидатов на выборах

В мероприятии приняла участие председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина, член комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа, сотрудники аппарата комиссии.

19 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге в дни голосования 17, 18 и 19 сентября пройдут следующие избирательные кампании:

— по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (по федеральному избирательному округу и 8 по одномандатным избирательным округам по Санкт-Петербургу);

— по выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва (это 25 депутатов по единому избирательному округу и 25 депутатов по одномандатным избирательным округам);

Также пройдут выборы депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга: в муниципальном округе Автово и повторные выборы депутатов в муниципальном округе Ланское.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Полномочия по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы по 8 одномандатным округам на территории Санкт-Петербурга возложены постановлением ЦИК России на 8 ТИК.

С 25 июня 2021 года начался период выдвижения кандидатов. Прием документов на регистрацию закончился 04.08.2021. Документы от политических партий по федеральному избирательному округу принимала ЦИК России. По одномандатным избирательным округам документы для выдвижения и регистрации от кандидатов принимали окружные избирательные комиссии. По 8 округам на территории Санкт-Петербурга выдвинуто 109 кандидатов, из них в порядке самовыдвижения 5 кандидатов (1 из них утратил статус выдвинутого, 1 – отказано в регистрации в связи с непредставлением подписей избирателей), от политических партий выдвинуто 104 кандидата. Зарегистрировано 76 кандидат. Период регистрации закончится 15 августа 2021 года.

Выборы депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва

Полномочия по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания по 25 одномандатным округам на территории Санкт-Петербурга возложены решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 25 ТИК.

От избирательных объединений документы для выдвижения и регистрации принимала специально созданная рабочая группа при Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

13 избирательных объединений уведомили Санкт-Петербургскую избирательную комиссию о проведении мероприятий по выдвижению.

12 избирательных объединений выдвинули списки по единому избирательному округу (не выдвинула ПП Зеленая альтернатива).

11 избирательных объединений представили документы для выдвижения (РОПП Российская партия пенсионеров за социальную справедливость документы не предоставило).

10 списков кандидатов заверены Санкт-Петербургской избирательной комиссией (1 список – ПП Коммунисты России – отказ в заверении в связи с непредоставлением полного пакета документов).

Представлены документы на регистрацию от 9 избирательных объединений (из них 3 избирательных объединения предоставили подписи избирателей).

На сегодня зарегистрировано 5 списков кандидатов (всего 274 кандидата).

Период регистрации заканчивается 12 августа 2021 года. Будет принято решение еще по 5 избирательным объединениям (1 из них – РО ПП Социальной защиты документы на регистрацию не представили, на основании чего в регистрации им будет отказано).

По одномандатным округам прием документов осуществляли окружные избирательные комиссии. 8 избирательных объединений выдвинули кандидатов по одномандатным округам.

Всего выдвинуто 220 кандидатов. В порядке самовыдвижения – 33 кандидата, от избирательных объединений 187 кандидатов. Зарегистрировано 105 кандидатов, 3 – утратили статус кандидата, отказано в регистрации 3 кандидатам.

Период подачи документов для выдвижения и регистрации закончился 3 августа 2021 года, период регистрации заканчивается 12 августа 2021 года.

Выборы депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово

Полномочия по подготовке и проведению выборов осуществляет ИКМО Автово.

По данным ГАС «Выборы» по состоянию на 04.08.2021 на 20 мандатов выдвинуто 104 кандидата. Из них политическими партиями – 74, в порядке самовыдвижения – 30 кандидатов.

Зарегистрировано 35 кандидатов, отказано в регистрации 36 кандидатам.

Повторные выборы депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское по округу № 2

Полномочия по подготовке и проведению выборов осуществляет ИКМО Ланское.

По данным ГАС «Выборы» по состоянию на 04.08.2021 на 5 мандатов выдвинуто 29 кандидатов. Из них политическими партиями – 23, в порядке самовыдвижения – 3 кандидатов.

Зарегистрировано 14 кандидатов, отказано в регистрации 15 кандидатам.