На Обводном канале стоят раскуроченные иномарки

В ДТП на Обводном канале, возможно, есть пострадавшие. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В ДТП на Обводном канале, возможно, есть пострадавшие. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге во Фрунзенском районе города люди стали очевидцами серьезной аварии.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», все произошло во Фрунзенском районе на Обводном канале.

На видеозаписи, которую записал водитель, проезжающий мимо, заметно что две пустые черные иномарки стоят рядом друг с другом. Оба автомобиля сильно пострадали в результате столкновения. «Носы» машин разворочены.

В настоящий момент неизвестно, есть ли пострадавшие в результате аварии. Судя по кадрам, ДТП не мешает двигаться потоку машин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорожно-транспортное с автомобилем Росгвардии в Петербурге попало на камеры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге на КАДе огнем всполохнул «Вольво».