В Москве женщина с арбалетом в руках привязана к верхушке дерева

По предварительной информации, женщина сама привязала себя к дереву. Фото: Pixabay

По предварительной информации, женщина сама привязала себя к дереву. Фото: Pixabay

В столице была замечена женщина, которая оказалась «на привязи» к верхушке дерева в Бабушкинском парке.

Как пишет РЕН ТВ 9 августа, гражданка с арбалетом в руках.

Судя по кадрам видеозаписи, женщина находится довольно высоко. Кроме того, она что-то выкрикивает. На месте случившегося работают сотрудники экстренных служб.

Детали происшедшего выясняются. По некоторым данным, девушка, возможно, экоактивистка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга и Ленинградской области обсуждают единую концепцию сортировки и переработки мусора. Жителям предстоит выбрать один из 42 вариантов организации обращения с отходами, предложенных Институтом проектирования, экологии и гигиены.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что защитники прав животных считают неэтичным варку раков живьем.