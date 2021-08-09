В Москве женщина с арбалетом в руках привязана к верхушке дерева

В Москве женщина с арбалетом в руках привязана к верхушке дерева
По предварительной информации, женщина сама привязала себя к дереву. Фото: Pixabay

В столице была замечена женщина, которая оказалась «на привязи» к верхушке дерева в Бабушкинском парке.

Как пишет РЕН ТВ 9 августа, гражданка с арбалетом в руках.

Судя по кадрам видеозаписи, женщина находится довольно высоко. Кроме того, она что-то выкрикивает. На месте случившегося работают сотрудники экстренных служб.

Детали происшедшего выясняются. По некоторым данным, девушка, возможно, экоактивистка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга и Ленинградской области обсуждают единую концепцию сортировки и переработки мусора. Жителям предстоит выбрать один из 42 вариантов организации обращения с отходами, предложенных Институтом проектирования, экологии и гигиены.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что защитники прав животных считают неэтичным варку раков живьем.

арбалет женщина на дереве москва


 

Новости партнеров
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
В Петербурге к 2032 году могут открыть 12 станций метро
В Петербурге к 2032 году могут открыть 12 станций метро
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве женщина с арбалетом в руках привязана к верхушке дерева
Вестибюль станции «Фрунзенская» станет больше на 7 тыс. ...
Tele2 модернизировала в Петербурге сеть 5G Ready
СК начал проверку: неизвестный с ножом зашел в детсад Кудрово
Организатора «Ордена пути» лишили свободы на 5,6 лет
Что мы не знали о жизни королевы Елизаветы II
В Финляндии от коронавируса начали прививать подростков старше 12 лет
Мужчина, ворвавшийся в детсад Кудрово с ножом, задержан