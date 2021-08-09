Защитники прав животных считают неэтичным варку раков живьем

Защитники прав животных считают неэтичным варку раков живьем
Варить живых раков, считают, неэтичным. Фото: pixabay

В настоящий момент в Финляндии сезон ловли раков. Обычно членистоногих варят живьем, это делается для того, чтобы животные ощущали как можно меньше боли.

Чтобы не мучать раков их рекомендуют бросать в живой кипяток. Кроме того, по одному.

Однако эксперты заявляют, что нервная система раков сильно отличается от позвоночных. Так, никто не может досконально сказать, как раки чувствуют боль.

Эксперт Финской организации по защите животных Suomen eläinsuojelu Томми Лапио уверен, что класть в кипяток живых раков — неэтично.

По его мнению, гуманно сначала оглушить членистоногого. При этом, сделать это не так легко, как, например, с рыбой.

Рака возможно оглушить лишь электрическим разрядом. Прибор для этого довольно дорогостоящий. Его используют в ресторанах.

Решить вопрос, по словам Лапио, можно достаточно просто — приобретать готовых раков в замороженном виде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на берегу Финского залива заметили мертвую рыбу.

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