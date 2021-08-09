Мужчина, проникший с ножом в детсад Кудрово, оказался ранее судим

Мужчину, проникшего в детсад, задержали. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Мужчину, проникшего в детсад, задержали. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Правоохранительным органам удалось поймать мужчину, который незаконно проник на территорию детского сада в Кудрово в Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 9 августа, примерно в 17:00 сотрудники уголовного розыска на Столичной улицы города Кудрово задержали подозреваемого правонарушении мужчину.

Им оказался 32-летний уроженец Петербурга. При этом, мужчина уже был ранее судим.

Напомним, что мужчина проник на территорию детского сада с ножом. Холодное оружие злоумышленник выронил. Его заметила охрана дошкольного учреждения, затем он скрылся.

Пострадавших в результате инцидента, к счастью, нет.

Задержанного отправили в отдел полиции. В настоящий момент идет проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области пьяный мужчина кинулся на брата с кухонным ножом.