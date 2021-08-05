В Ленобласти пьяный мужчина кинулся на брата с кухонным ножом

В Ленинградской области в Киришском районе мужчина нанес своему брату ножевое ранение.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 4 августа, на рассвете, в полицию сообщили о госпитализации 32-летнего мужчины из поселка Пчева.

Оказалось, что из дома на улице Советская, 11 скорая забрала мужчину. Ему диагностировали проникающее колото-резаное ранение передней брюшной стенки. Состояние мужчины оценили как тяжелое.

В этой же квартире, по «горячим следам», задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний брат пострадавшего. Между родственниками произошла ссора, когда они вместе выпивали алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Правоохранители изъяли кухонный нож и одежду со следами крови.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочий на стройке коттеджнего поселка сражался с коллегой с ножом.