Каждый пятый россиянин рассчитывает завершить трудовую деятельность до 55 лет

Каждый пятый россиянин рассчитывает завершить трудовую деятельность до 55 лет
У семи процентов россиян есть еще источники дохода, у двух процентов есть накопления. Фото: https://pixabay.com

20% россиянин хотят завершить свою карьеру до 55 лет. Трудиться до 60 лет хотят только 22%. Об этом говорят данные исследования «Работы.ру» и СберНПФ.

Половина жителей России хотят прекратить работу только после выхода на пенсию. 26% опрошенных хотят продолжить карьеру до 60 лет (31% мужчин и 21% женщин). Каждый десятый россиянин хочет выйти на пенсию после 65 лет, а еще 1/5 респондентов — после 70 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

27% опрошенных уверены, что перестанут работать до официального выхода на пенсию. 18% респондентов отметили, что закончить карьеру им помогут родственники, которые будут их обеспечивать. У семи процентов россиян есть еще источники дохода, у двух процентов есть накопления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург в лидерах России по зарплатному неравенству.

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