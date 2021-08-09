Петербурженка собрала почти тысячу белых грибов в Ленобласти

Петербурженка собрала почти тысячу белых грибов в Ленобласти
Женщина отметила, что на пути ей попадались краснокнижные грибы. Фото: скриншот Вконтакте

Ольга Михайлова в Тихвинском районе Ленобласти сходила за грибами в лес два раза и собрала почти тысячу белых грибов.

Изначально, петербурженка собиралась в лес за черникой. Ее там не оказалось. Знакомый грибник посоветовал женщине дойти до ближайших ёлок. Она последовала совету и Днашла большое количество белых грибов. Об этом она сообщила на своей странице в «ВКонтакте».

В первом походе за грибами она нашла более 500 штук грибок. Во второй раз более 3000.

Женщина отметила, что на пути ей попадались краснокнижные грибы.

Так, петербурженка развеяла мифы о грибном неурожаи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что биолог назвал самые грибные места под Петербургом. Кандидат биологических наук Павел Глазков в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» объяснил , что в связи с тем, что лето выдалось жарким, грибы растут в очень влажных местах, чаще всего, в крае верхового болота.

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