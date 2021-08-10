В Роскачестве рассказали, как правильно «реанимировать» компьютер

Каждый клик мышью и каждое нажатие по клавиатуре лишь ухудшает ситуацию. Фото: pixabay

Каждый клик мышью и каждое нажатие по клавиатуре лишь ухудшает ситуацию. Фото: pixabay

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что нужно делать при зависании компьютера, чтобы ничего не сломать.

Прежде всего, нельзя многократно нажимать на кнопки в надежде получить хоть какой-то отклик. Эксперт объяснил в интервью радио Sputnik, что каждый клик мышью и каждое нажатие по клавиатуре лишь ухудшает ситуацию, поскольку так зависшая программа еще сильнее нагружается.

В такой ситуации, как советует Кузьменко, лучше дождаться отклика системы. Если этого не произошло, то следует перезагрузить компьютер и, возможно, начать думать о новом «железе».

«Все упирается в «железо». И быстродействие, и ресурс самого устройства всегда упираются в мощность. Современные программы если и возможно запустить на компьютерах десяти-пятнадцатилетней давности, то они будут очень сильно тормозить», — пояснил специалист.

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