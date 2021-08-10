Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 9 августа 2021 года № 38

1. О регистрации уполномоченного представителя политической партии «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

2. О заверении списка уполномоченных представителей региональных отделений политической партии «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по финансовым вопросам

3. О регистрации уполномоченного представителя политической партии «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

4. О заверении списка уполномоченных представителей региональных отделений политической партии «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» по финансовым вопросам

5. Об исключении кандидата из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

6. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

7. Об установлении единой нумерации избирательных участков, образованных за пределами территории Российской Федерации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

8. О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации