Состоялось 38-е заседание ЦИК России

9 августа 2021 года состоялось заседание ЦИК России.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова ответила на открытое обращение Татьяны Булановой:

«Я согласна с вашей озабоченностью по поводу того, что сейчас происходит в Санкт-Петербурге во время избирательного процесса, но не могу никак согласиться с тем, что это происходит за спиной губернатора и он об этом не знает. Это не так.

Публично поддержав и дав высокую оценку избирательной системе города в свое время, когда Центральная избирательная комиссия трижды признавала работу горизбиркома неудовлетворительной после позорных выборов 2019 года, губернатор тем самым противопоставил себя ЦИК.

Тогда, поскольку было в запасе еще два года до грядущих выборов, ЦИК призывала членов городской комиссии самораспуститься, чтобы дать шанс прийти новым людям и навести там серьезный порядок: создать избирательную систему города, которая бы в полной мере была достойна этого великого и замечательного города.

Шанс был упущен. Мы поменяли несколько председателей, а «воз и ныне там». Фактически, губернатор взял на себя полную ответственность за предстоящие выборы. Он прекрасно знает, что происходит и почему.

Это не значит, что мы самоустраняемся, ни в коем случае. Исходя из своей компетенции, исходя из своих обязанностей, мы, естественно, будем принимать все необходимые шаги и реагировать на обращения из Санкт-Петербурга, тщательно в них разбираясь. Мы даем еще один шанс горизбиркому в оставшийся до выборов период навести порядок там, где это еще возможно», − заявила Элла Памфилова.

О регистрации на выборах депутатов Государственной Думы

ЦИК России зарегистрировала уполномоченного представителя политической партии «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» Евгению Бабшанову.

Комиссия заверила список уполномоченных представителей региональных отделений политической партии «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по финансовым вопросам в количестве 18 человек.

ЦИК России зарегистрировала уполномоченного представителя политической партии «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Николая Голубова.

Комиссия заверила список уполномоченных представителей региональных отделений политической партии «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» по финансовым вопросам в количестве 56 человек.

ЦИК России исключила Андрея Ковалева из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в количестве 23 человек.

О единой нумерации избирательных участков, образованных за пределами территории Российской Федеации

Член Центризбиркома Павел Андреев сообщил, что по данным МИД России численность российских избирателей зарубежом на 1 июля 2021 года составляет 2 147 140 человек. В том числе постоянно проживающих − 1 829 471. На территории города Байконур численность избирателей составляет 12 515 человек.

«За пределами территории Российской Федерации образовано 355 избирательных участков в 144 иностранных государствах. В том числе 7 избирательных участков на территории города Байконур», − отметил Павел Андреев.

ЦИК России установил единую нумерацию избирательных участков, образованных за пределами территории Российской Федерации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Другие вопросы

Комиссия внесла изменения в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации