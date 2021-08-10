Анонс заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии 10 августа 2021 года

10 августа 2021 года в 15 ч. 00 мин. состоится заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии по адресу: Вознесенский пр., д. 3-5 (зал заседаний).
В проект повестки дня заседания включен вопрос:
— О жалобе Вишневского Бориса Лазаревича на решение Территориальной избирательной комиссии № 30, осуществляющей полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
В повестку дня заседания могут быть внесены изменения.
В целях проведения дополнительных профилактических мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и в соответствии с рекомендациями уполномоченных органов по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации заседания и мероприятия Санкт-Петербургской избирательной комиссии с участием представителей СМИ проводятся в дистанционном режиме. Онлайн-трансляция заседания будет организована на странице ВКонтакте https://vk.com/stpbik