Анонс заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии 10 августа 2021 года

10 ав­гу­ста 2021 года в 15 ч. 00 мин. со­сто­ит­ся за­се­да­ние Санкт-Пе­тер­бург­ской из­би­ра­тель­ной ко­мис­сии по ад­ре­су: Воз­не­сен­ский пр., д. 3-5 (зал за­се­да­ний).

В про­ект по­вест­ки дня за­се­да­ния вклю­чен во­прос:

— О жа­ло­бе Виш­нев­ско­го Бо­ри­са Ла­за­ре­ви­ча на ре­ше­ние Тер­ри­то­ри­аль­ной из­би­ра­тель­ной ко­мис­сии № 30, осу­ществ­ля­ю­щей пол­но­мо­чия окруж­ной из­би­ра­тель­ной ко­мис­сии од­но­ман­дат­но­го из­би­ра­тель­но­го окру­га № 2 по вы­бо­рам де­пу­та­тов За­ко­но­да­тель­но­го Со­бра­ния Санкт-Пе­тер­бур­га седь­мо­го со­зы­ва, об от­ка­зе в ре­ги­стра­ции кан­ди­да­том в де­пу­та­ты За­ко­но­да­тель­но­го Со­бра­ния Санкт-Пе­тер­бур­га седь­мо­го со­зы­ва по од­но­ман­дат­но­му из­би­ра­тель­но­му окру­гу № 2

В по­вест­ку дня за­се­да­ния могут быть вне­се­ны из­ме­не­ния.

В целях про­ве­де­ния до­пол­ни­тель­ных про­фи­лак­ти­че­ских ме­ро­при­я­тий в связи с рас­про­стра­не­ни­ем новой ко­ро­на­ви­рус­ной ин­фек­ции и в со­от­вет­ствии с ре­ко­мен­да­ци­я­ми упол­но­мо­чен­ных ор­га­нов по кон­тро­лю и над­зо­ру в сфере обес­пе­че­ния са­ни­тар­но-эпи­де­мио­ло­ги­че­ско­го бла­го­по­лу­чия на­се­ле­ния Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции за­се­да­ния и ме­ро­при­я­тия Санкт-Пе­тер­бург­ской из­би­ра­тель­ной ко­мис­сии с уча­сти­ем пред­ста­ви­те­лей СМИ про­во­дят­ся в ди­стан­ци­он­ном ре­жи­ме. Он­лайн-транс­ля­ция за­се­да­ния будет ор­га­ни­зо­ва­на на стра­ни­це ВКон­так­те https://​vk.​com/​stpbik