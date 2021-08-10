На Асафьева инженер сорвался со строительных лесов и разбился насмерть

На Асафьева инженер сорвался со строительных лесов и разбился насмерть
Инженер скончался после падения со строительных лесов. Фото: "Google Maps"

В Петербурге в Выборгском районе города произошла трагедия, которая унесла жизнь 36-летнего мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 9 августа, в полдень, появилась информация о том, что мужчина сорвался и упал со строительных лесов.

Оказалось, что все произошло на улице Асафьева дом 10/2, на территории оздоровительного комплекса.

На место случившегося отправились правоохранительные органы. Полиция обнаружила труп 36-летнего петербуржца. Мужчина проживал на улице Сизова и работал инженером в фирме, занимающейся обслуживанием пожарных систем.

Погибший сорвался и упал со строительных лесов, когда разбирал их.

Тело местного жители направили в морг.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина упал с платформы на рельсы и был госпитализирован в Ленобласти.

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