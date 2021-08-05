Мужчина упал с платформы на рельсы и был госпитализирован в Ленобласти

Мужчина упал с платформы на рельсы и был госпитализирован в Ленобласти
Пострадавшего эвакуировали до машины скорой помощи. Фото: "Аварийно-спасательная служба ЛО" "ВКонтакте"

В Приозерском районе Ленобоасти на железнодорожном вокзале мужчина упал с платформы на рельсы и получил травму.

Инцидент произошел в Приозерске. Пожилой мужчина упал с высокой платформы на рельсы и получил серьезную травму головы.

Как сообщили в аварийно-спасательной службе 47-го региона, на помощь пострадавшему прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда. Они оказали мужчине помощь и эвакуировали до машины скорой помощи.

Причины случившегося не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на юго-западе Петербурга электричка сбила человека, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Травмирована оказалась 63-летняя женщина.

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